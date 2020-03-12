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Предложения по изменениям в Конституции

Депутаты Свердловской области поддержали закон об изменениях в Конституции РФ

Поправки одобрили 43 депутата, двое воздержались

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на внеочередном заседании в четверг большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции РФ.

"Проголосовав за поправки, вы отдали сегодня свои голоса за сильную суверенную Россию, за крепкую государственность и стабильность в обществе. Теперь наша общая задача - помочь жителям области ответственно и осознанно подойти к голосованию за поправки в Конституцию", - сказал по итогам голосования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Поддержали предложенные поправки на голосовании 43 депутата, еще два депутата воздержались. По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, присутствовавшего на заседании, свердловский парламент, проголосовав за поправки к главному документу государства, также поддержал социальные гарантии и развитие суверенитета страны.

"Я очень рад, что в Свердловской области, где были одни из главных отцов-основателей действующей конституции, свердловский парламент поддержал поправки и тем самым поддержал социальные гарантии, развитие суверенитета и те многочисленные поправки, которые были предложены", - отметил он.

Ранее еще три региона Уральского федерального округа - Челябинская, Тюменская и Курганская области - большинством голосов поддержали закон о поправке к Конституции РФ. Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа также рассмотрят закон в четверг. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа соберутся для рассмотрения закона 13 марта.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправки к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичСвердловская областьПредложения по изменениям в Конституции
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