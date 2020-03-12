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Парламент Бурятии поддержал закон о поправках в Конституцию России

За проголосовали 46 парламентариев, против - два, восемь воздержались

УЛАН-УДЭ, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала (парламента) Республики Бурятия в четверг одобрили поправки в Конституцию Российской Федерации. За проголосовало большинство из присутствовавших на внеочередной сессии парламентариев, передает корреспондент ТАСС.

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Всего присутствовали 56 депутатов, за поправки проголосовали 46 парламентариев, против - два, восемь депутатов воздержались.

"Определяется, что дети - приоритет, это большой и важный шаг. Требования к чиновникам усилились, предусматривается защита исторической правды и будущего нашей страны, это важно, особенно в преддверии 75-летия Великой Победы, - сказал парламентарий. - Документ большой, сложный, поэтому, конечно, это вызывает споры, такое неизбежно. Но данный проект закона очень важен, это последовательный шаг укрепления нашего государства, это то, чего мы ждали десятки лет", - сказал депутат Игорь Марковец.

По его словам, поправки "касаются каждого жителя и четко определяют приоритеты внутренней, внешней политики, главенство российских законов".

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции России. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил накануне ТАСС, что текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
РоссияБурятияПредложения по изменениям в Конституции
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