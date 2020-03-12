Парламент Крыма одобрил закон о поправке к Конституции РФ

"Одобрить закон Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" и оповестить об этом нашем решении Совет Федерации", - сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

За одобрение законопроекта проголосовали 67 депутатов из 69 принявших участие в голосовании, высказавшихся против не было, воздержались двое. Глава парламента также отметил, что внесение поправки в Конституции является продолжением курса, предложенного президентом в его послании Федеральному собранию.

"Теперь этот стратегический курс получит мощный правовой фундамент, базирующийся на положениях, включенных в текст основного закона страны. Для нас, крымчан, особо приятно звучат предложения, закрепляющие статус русского языка, неприкосновенность исторической памяти, верность национальным традициям", - отметил Константинов.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил в ходе выступления перед депутатами, что ситуация с внесением изменений в Конституцию давно назрела. "Это в основном вопросы, связанные с социальными гарантиями, в частности, индексации пенсий. Второй вопрос, который волнует крымчан, это постоянство российских границ. Границы - незыблемы. Это без вариантов", - сказал он.

Не быть в стороне

По словам Аксенова, одной из важных норм, предлагаемых в Конституцию, является возможность действующего президента баллотироваться на новый срок. "Я уверен, что крымчане в подавляющем большинстве поддержали и предложили бы, чтобы наш президент оставался и дальше руководить страной", - сказал глава республики.

Он также призвал всех крымчан прийти 22 апреля и проголосовать за изменения в Конституцию. "В стороне оставаться нельзя. Все должны помнить, что любые изменения в Конституцию возможны только путем всенародного голосования. Мы принимаем участие в стратегически важном процессе. Крымчане принимают в этом участие впервые", - отметил Аксенов.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС накануне глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.