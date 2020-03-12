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Путин встретится с главой Минпросвещения и проведет два телефонных разговора

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что 12 марта президент посвятит внутренней работе без крупных публичных мероприятий

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудит с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы школьного образования, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент позанимается делами школьного образования, у него будет на докладе Сергей Кравцов", - сказал Песков.

Также, по словам пресс-секретаря, на четверг у российского лидера "запланировано два телефонных разговора".

В остальном у Путина этот день будет посвящен внутренней работе без крупных публичных мероприятий, сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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