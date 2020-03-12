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Предложения по изменениям в Конституции

Парламенты пяти регионов Юга России поддержали закон о внесении изменений в Конституцию

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин назвал поправки важнейшим аспектом территориальной целостности

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Парламенты пяти регионов Южного федерального округа - Астраханской и Волгоградской областей, республик Крым и Калмыкия, а также Краснодарского края - на заседаниях в четверг одобрили закон о поправке в Конституцию РФ.

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Первыми на Юге России одобрили закон об изменениях основного закона страны депутаты Астраханской областной думы. На пленарном заседании в четверг присутствовало 55 депутатов из 58. Решение было принято большинством голосов - 43 против шести, еще шесть депутатов воздержались от голосования. Против выступила фракция КПРФ. "Наши 108 поправок не вошли в состав Конституции. Мы обсуждали и единогласно решили голосовать против принятия этого закона", - пояснил руководитель фракции КПРФ в областном парламенте Виктор Вострецов.

Как передает корреспондент ТАСС, обсуждения поправок в астраханском парламенте длились больше получаса. "Хочу обратить внимание, что поправки в конституцию - это усиление. Это важнейший аспект территориальной целостности, социального гаранта, поддержка семьи, детства и духовности", - обратился к депутатам губернатор региона Игорь Бабушкин.

Поддержали в четверг большинством голосов поправки к Конституции России и депутаты Волгоградской областной думы, ни один из депутатов не проголосовал против предложенных изменений. Перед заседанием о своем намерении поддержать поправки в основной закон страны заявили депутаты - представители фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР. Депутаты фракции КПРФ от голосования воздержались. "Сегодня очень важный день - мы одобрили поправки в конституцию, не было ни одного депутата, проголосовавшего сегодня против поправок. И это однозначно отражает мнение жителей Волгоградской области. Особенно считаю важным социально-экономический блок, потому что он улучшает жизнь людей, и политический блок поправок, потому что он укрепляет наше государство", - сообщил председатель областной думы Александр Блошкин.

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Кроме того, на внеочередном заседании в четверг поправки поддержали депутаты Законодательного собрания Краснодарского края: из 60 присутствующих "за" проголосовали 57 депутатов, трое воздержалось. Председатель общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова сообщила, что большинство предложений, поступивших от кубанских общественников, совпали с предложениями из других регионов и учтены в поправках, на предстоящее голосование на Кубани подготовят не менее 6 тыс. общественных наблюдателей.

По словам председателя Законодательного собрания Краснодарского края, члена рабочей группы по разработке поправок к Конституции Юрия Бурлачко, внесение изменений не только усилит социальную защищенность граждан России, но и повысят эффективность органов местного самоуправления.

Государственный совет Республики Крым в четверг на внеочередном заседании сессии также поддержал вносимые изменения. За проголосовали 67 депутатов из 69 принявших участие в голосовании, голосовавших против не было, воздержались двое.

Также в четверг за поправки к Конституции РФ проголосовали и депутаты Народного хурала (парламента) Калмыкии. Из 24 депутатов, принявших участие в голосовании в рамках сессии, 20 проголосовали "за", один депутат - против, трое воздержались. Планируется, что днем в четверг поправки к Конституции РФ также рассмотрят парламенты Севастополя и Ростовской области. В пятницу рассмотрение пройдет в Адыгее.

О поправке к Конституции РФ

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке в Конституцию РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
РоссияАдыгеяКраснодарский крайРостовская областьКалмыкияКрымПредложения по изменениям в Конституции
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Предложения по изменениям в Конституции
Комитет СФ предлагает обсудить итоги голосования регионов по Конституции 14 марта
Об этом сообщил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию Андрей Клишас
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