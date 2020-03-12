Госдума приняла закон об изменениях в бюджет ПФР, увеличивающих маткапитал

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, подготовленные правительством РФ для реализации мер, озвученных президентом РФ в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года.

Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов бюджета ПФР на 13,5 млрд руб., в результате объем доходов на 2020 год составит 8,937 трлн руб., или 7,9% к ВВП. Общий объем расходов бюджета ПФР увеличивается на 104,2 млрд руб.и составит в 2020 году 9,147 трлн руб., при этом по отношению к ВВП доля расходов составит 8%. Дефицит бюджета фонда в 2020 году составит 209,2 млрд руб., или 0,18% к ВВП, из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 213,7 млрд руб. или 0,2% к ВВП. Профицит в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 4,6 млрд руб., или 0,004% к ВВП.

Общий объем доходов бюджета фонда на 2021 год увеличивается на 177,5 млрд руб. и составит 9,474 трлн руб. (7,9% к ВВП), на 2022 год увеличивается на 232,3 млрд руб., до 9,953 трлн руб. (7,7% к ВВП). Общий объем расходов бюджета ПФР на 2021 год увеличивается на 176,2 млрд руб., до 9,501 трлн руб. (7,9% к ВВП), на 2022 год - на 263,6 млрд руб., до 9,966 трлн руб. (7,7% к ВВП).

Общий объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет фонда в форме межбюджетных трансфертов, на 2020 год уменьшен на 21,5 млрд руб. и составит 3,217 трлн руб., в том числе: трансферт на предоставление материнского капитала увеличен на 111,9 млрд руб. (с 316,4 млрд до 428,3 млрд руб.), трансферт на обязательное пенсионное страхование (ОПС) уменьшен на 126,2 млрд руб. (с 966,7 млрд до 840,5 млрд руб.). В 2021 году объем средств, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов, будет увеличен на 135,3 млрд руб., до 3,351 трлн руб., в том числе трансферт на маткапитал увеличится на 193 млрд руб. (с 329,3 млрд до 522,3 млрд руб.), а трансферт на ОПС уменьшится на 41,5 млрд руб. (с 880,9 млрд до 839,4 млрд руб.).

В 2022 году объем трансфертов увеличится на 190,5 млрд руб. и составит 3,382 трлн руб., в том числе трансферт на маткапитал вырастет на 250,1 млрд руб. (с 299,7 млрд до 549,8 млрд руб.), а трансферт на ОПС уменьшится на 41,1 млрд рублей (с 795,1 млрд до 754 млрд руб.).

"Объем дополнительных расходов на предоставление маткапитала определен на основании среднего варианта демографического прогноза родившихся до 2035 года, опубликованного Росстатом 26 декабря 2019 года (1 млн 433,3 тыс. человек в 2020 году, 1 млн 412,8 тыс. человек - в 2021 году, 1 млн 363,0 тыс. человек - в 2022 году), с учетом среднего показателя за последние 5 лет по данным ФСС о доле родившихся первых (40,2% от всех родившихся), вторых (38,8% от всех родившихся) и последующих детей в семье", - говорится в пояснительной записке.