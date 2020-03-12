В большинстве регионов Приволжья поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ

В Башкирии "за" проголосовали 93 депутата из 110 присутствующих, 15 представителей фракции КПРФ воздержались от голосования, а один из депутатов проголосовал против. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что для закрепления новых конституционных норм потребуется принятие новых законов. "Я уверен, что в ближайшее время целый ряд новых законов мы увидим, которые будут посвящены именно вопросам, связанным с конкретизацией конституционных положений", - сказал он журналистам.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты парламентов восьми регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в четверг уже рассмотрели закон о внесении изменений в Конституцию РФ и одобрили его большинством голосов, передают корреспонденты ТАСС с заседаний.

В Удмуртии 51 из 57 депутатов проголосовал "за", еще шестеро воздержались. Глава республики Александр Бречалов, выступая на сессии Госсовета региона заметил, что "те изменения, которые предлагается внести в Конституцию РФ, носят, с одной стороны, социальный характер, защищают интересы всех жителей России, а с другой стороны - устанавливают дополнительные обязательства для органов власти всех уровней".

В Пермском крае в голосовании приняли участие 48 депутатов, из них "за" проголосовали 44 человека, еще четверо - от партии КПРФ - воздержались. "Единственным и главным носителем власти в стране является народ. Для того, чтобы избиратели могли высказать свою позицию по отношению к поправкам в Конституцию РФ, мы должны обеспечить им такую возможность, провести необходимые подготовительные мероприятия на уровне субъекта федерации. Особенную важность момента определяет и то, что это основной документ, по которому вся наша страна будет жить в ближайшие десятилетия", - отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

В Самарской губернской думе из 37 депутатов 35 проголосовали "за", а двое воздержались. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области одобрили закон, "за" проголосовало 23 депутата, против выступило четверо, воздержались пять депутатов и двое не проголосовали.

Поддержка семьи и помощь волонтеров

Одобрили закон депутаты заксобрания Пензенской области, в голосовании принял участие 31 депутат, "за" проголосовали 30 парламентариев, один воздержался. Губернатор региона Иван Белозерцев отметил, что закрепление мер соцподержки в конституции позволит в будущем улучшить демографическую ситуацию в России.

Депутаты заксобрания Нижегородской области также большинством голосов поддержали закон, в голосовании приняли участие 49 депутатов - "за" проголосовали 43 человека, остальные воздержались. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, акцент на семейные ценности позволит в дальнейшем найти пути решения демографических проблем. "Это особенно актуально в связи с демографическими вызовами, которые мы обсуждаем и на которые инструментального, технического ответа в полной мере пока не нашли. То, что мы в основном законе заявляем, что это наш приоритет - залог того, что мы эту проблему решим", - сказал Никитин.

Большинством голосов (38 депутатов "за") одобрили закон о внесении изменений в Конституцию РФ в Госсовете Чувашии, воздержались трое. Врио главы республики Олег Николаев отметил, что с начала апреля в регионе будет организована работа информационных точек, где волонтеры расскажут о поправках. "Планируется, что они будут расположены в торговых центрах, парках, скверах, вокзалах, домах культуры, образовательных и медицинских организациях, других учреждениях и общественных местах. Пройдет набор волонтеров конституции, для них будет организован соответствующий курс обучения", - сказал Николаев.

Рассмотрение закона о внесении изменений в Конституцию РФ продолжится в четверг в остальных шести регионах ПФО - Татарстане, Кировской, Оренбургской, Саратовской областях, Мордовии и Марий Эл.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. При поддержке документа 2/3 региональных парламентов президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС накануне глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.