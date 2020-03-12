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75-летие Победы

Заксобрание поддержало идею присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести"

Во время войны в городе было произведено около 40 тыс. танков, самоходок и бронемашин, почти четверть всех орудий и более 40% подводных лодок

ТАСС, 12 марта.  Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали предложение присвоить звание "Город трудовой доблести" в ходе внеочередной сессии в четверг. Об этом сообщает сайт Заксобрания.

"12 марта на внеочередном заседании регионального парламента депутаты поддержали предложение органов местного самоуправления Нижнего Новгорода о присвоении городу почетного звания "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении.

Ходатайство о присвоении звания будет направлено президенту России Владимиру Путину. Предложение единогласно поддержали все депутаты, присутствовавшие на сессии.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в поддержку инициативы собрано более 635 тыс. подписей. "Мы приняли решение на организационном комитете не останавливать сбор, мы будем продолжать эту работу. Документы сейчас подготовим и отправим в оргкомитет "Победы". Мы хотели бы, чтобы до принятия решения и его оформления, все, кто хочет поддержать [предложение о присвоении звания], имели бы такую возможность", - сказал Никитин.

Во время войны город Горький (прежнее название Нижнего Новгорода) был важным центром оборонной промышленности. Отсюда на фронт было отправлено около 40 тыс. танков, самоходок и бронемашин. В городе была произведена почти четверть всех орудий и более 40% подводных лодок.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Теги
РоссияНижегородская область75-летие Победы
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