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Распространение коронавируса нового типа

Клишас считает, что коронавирус не помешает голосованию по поправкам в Конституцию

В России зарегистрированы 28 случаев заражения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Осложняющаяся в последнее время эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, вряд ли скажется на планах по проведению общероссийского голосования по закону о внесении изменений в Конституцию. Такое мнение высказал в четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас.

"Считаю, что не скажется. В России такой эпидемии нет, есть случаи заражения. В основном люди из Европы прибывают. Сказать, что в России эпидемия, по крайней мере сегодня так сказать нельзя. И то, что это каким-то образом может существенно сказаться на голосовании, я думаю, нет", - сказал Клишас, отвечая на вопрос ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ряд ограничений для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Окончательное решение о вступлении в силу поправки к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.

 

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
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