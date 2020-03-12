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Италия проинформировала Россию о переносе встречи комитета по Ливии из-за коронавируса

Она была запланирована на 19 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Гендиректор по политическим вопросам и безопасности МИД Италии Себастьяно Карди проинформировал спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова о переносе встречи комитета по Ливии из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора сторон, состоявшегося по инициативе итальянской стороны.

"В ходе беседы была обстоятельно обсуждена складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг нее с акцентом на важность скоординированных усилий международного сообщества по содействию скорейшему политическому урегулированию ливийского кризиса. В этом контексте Карди информировал о переносе в связи с эпидемией коронавируса планировавшейся на 19 марта в Риме встречи Комитета по отслеживанию выполнения решений Международной конференции по Ливии в Берлине", - говорится в сообщении.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия. В Берлине ООН предложила начать межливийский диалог по трем направлениям - экономическому (прошел в Каире), военному (состоялся в Женеве) и политическому.

 

Теги
ИталияРоссияЛивияПереговоры о перемирии в ЛивииРаспространение коронавируса нового типа
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