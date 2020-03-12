Швыдкой: включение в Конституцию пункта о культуре позволит сохранить традиции народов

13 февраля на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправки к Конституции гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артисты РФ Александр Калягин, Денис Мацуев и Владимир Машков выступили с предложением внести в Конституцию пункт о том, что культура России является уникальным наследием и охраняется государством. 11 марта Госдума приняла законопроект о поправке к Конституции в третьем - заключительном - чтении. Пункт о значении культуры вошел в 68-ю статью Основного закона РФ.

"Многим покажется, что эта новелла не столь обязательна, быть может, все равно культура народов многонациональной страны так или иначе поддерживается государством. Тем не менее то было очень амбициозное предложение. Она очень важна, прежде всего тем, что для любого народа культура - это шанс остаться в истории", - подчеркнул Швыдкой. "И для коми-народа, и для русских, которых которые живут в Республике Коми, и для представителей всех других национальностей тема в высшей степени важна, потому что, только сохраняя свой язык, только сохраняя свои традиции и культуру, у народа есть шанс сохраниться в вечности, и это очень важно", - сказал Швыдкой в четверг на заседании третьего Северного культурного форума в Сыктывкаре.

Северный культурный форум организован Минкультуры РФ, правительством Республики Коми и Российским фондом культуры как площадка для открытого диалога экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки, обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества северных территорий и пространство для реализации значимых творческих проектов.

В рамках Северного культурного форума в Сыктывкаре организованы два десятка экспертных площадок, открытых лекториев, фокус-семинаров по различным темам: от сохранения нематериального культурного наследия Севера до развития регионального кино. Пленарное заседание посвящено теме исследования "Культура счастья". В 2020 году по сравнению с прошлым число участников увеличилось вдвое - с 300 до более 600.

Официальным партнером форума выступает Санкт-Петербургский международный культурный форум. Впервые в Сыктывкаре проходит серия открытых лекториев проекта "Культура 2.0", посетить которые может любой желающий. Организована масштабная фестивальная программа - от лекции-концерта выдающегося деятеля культуры Михаила Казиника до выступления Северного русского народного хора.