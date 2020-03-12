Лавров 18 марта выступит в Госдуме в рамках "правительственного часа"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 марта на "правительственном часе" в Госдуме расскажет о взаимодействии с зарубежными партнерами, урегулировании региональных кризисов и борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"18 марта министр иностранных дел России выступит на "правительственном часе" в ходе пленарного заседания Госдумы по теме "Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе, - сказала она. - Планируется осветить широкий круг актуальных вопросов мировой политики, включая отношения с ведущими зарубежными партнерами, урегулирование кризисов в Сирии, Ливии, на Украине, противодействие санкционному давлению Запада, а также ситуацию с коронавирусной инфекцией".

Лавров также ознакомит парламентариев с перспективами построения Союзного государства и углубления процессов интеграции в рамках Евразийского экономического союза. "Регулярные встречи министра с депутатами Госдумы позволяют повысить уровень взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти, а также обменяться мнениями о текущей международной ситуации и повысить координацию усилий в реализации единого внешнеполитического курса России", - подчеркнула Захарова.