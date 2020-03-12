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Распространение коронавируса нового типа

МИД РФ: график работы ГА ООН в марте и апреле был изменен из-за коронавируса

Предлагается уменьшить количество дипломатов, которые посещают штаб-квартиру ООН на заседаниях Генассамблеи, также предлагается воздержаться от приглашения участников, которые проживают за пределами штата и города Нью-Йорк

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Программа работы Генеральной Ассамблеи ООН с марта по апрель 2020 года претерпела изменения, связанные с мерами по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Большое количество международных мероприятий отменилось и перенеслось либо корректируется график этих мероприятий. В частности, буквально вчера российская сторона получила обращение председателя Генеральной Ассамблеи ООН о дополнительных мерах и изменениях в программах работы Генассамблеи на период с марта по апрель текущего года. Предлагается уменьшить количество дипломатов, которые посещают штаб-квартиру ООН на заседаниях Генассамблеи, предлагается воздержаться от приглашения участников, которые проживают за пределами штата и города Нью-Йорк. Также есть предложение отменить параллельные мероприятия и отложить или сократить празднование соответствующих дат, речь идет, например, о национальных днях", - сказала она.

По словам дипломата, помимо участия МИД РФ в работе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, в самом дипведомстве был организован собственный штаб, который возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов. "Конечно, все это сказывается на работе дипломатов как центрального аппарата, так и сотрудников посольств, постпредств, генеральных консульств", - добавила Захарова.

 

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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