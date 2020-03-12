Захарова заявила, что удары Израиля по Сирии подрывают безопасность в регионе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Воздушные удары Израиля по Сирии ведут к росту напряженности и дестабилизируют обстановку в регионе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает обеспокоенность и продолжение Израилем практики нанесения односторонних воздушных ударов по сирийской территории с нарушением суверенитета соседних арабских стран, - сказал он. - Последняя такая атака была произведена израильскими самолетами 5 марта из воздушного пространства Ливана. В результате погиб один сирийский военнослужащий, более 10 получили ранения".

"Мы считаем, что подобные произвольные силовые действия подрывают региональную безопасность и способствуют росту напряженности", - добавила Захарова.

5 марта израильские ВВС нанесли ракетные удары по Сирии. Атаке подверглись военные объекты в центральной провинции Хомс и в южной Эль-Кунейтре. Как передала радиостанция "Шам-ФМ", силам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить не менее 12 ракет, выпущенных израильскими самолетами. По сведениям телеканала "Аль-Хадас", ракетные атаки были совершены на два военных аэродрома, куда было доставлено иранское оружие, предназначенное для шиитских бойцов, сражающихся на стороне правительственных войск.