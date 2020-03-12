Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе и достигнутые в Москве договоренности

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы, связанные с реализацией договоренностей, которые были достигнуты на встрече в Москве 5 марта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

"Обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта. С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации", - сообщили в пресс-службе.