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Кризис в Сирии
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе и достигнутые в Москве договоренности

Беседа прошла по телефону по инициативе российской стороны

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы, связанные с реализацией договоренностей, которые были достигнуты на встрече в Москве 5 марта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

"Обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта. С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации", - сообщили в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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