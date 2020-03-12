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Захарова заявила, что даты встречи глав МИД РФ и Японии пока нет

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что это не связано с коронавирусом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Дата встречи министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги пока еще не согласована, однако это никаким образом не связано с ситуацией с распространением коронавируса в мире. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается конкретно Японии, то в настоящее время могу сказать, что даты следующего контакта глав внешнеполитических ведомств двух стран не согласованы, - сказала дипломат. - Поэтому говорить о каком-либо воздействии на этот процесс коронавируса, мне кажется, в общем-то и не следует. Поэтому эти темы друг с другом точно не связаны".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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