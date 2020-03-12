Захарова заявила, что Россия открыта к контактам с Польшей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва открыта к нормальному и равноправному диалогу с Варшавой. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы всегда нацелены на диалог. Мы всегда исходим из необходимости развития двусторонних отношений в интересах народов наших стран, - сказала она.

Отвечая на вопрос журналиста о деятельности двусторонней российско-польской группы по сложным вопросам, дипломат напомнила, что этот формат создавался с целью разгрузить политический диалог и в условиях, когда Варшава этот диалог самостоятельно инициативно заблокировала: "приостановила все механизмы сотрудничества и отказалась от соглашения о безвизовом общении жителей Калининградской области и соответствующих регионов Польши".

"Но мы открыты к нормальному равноправному диалогу с Варшавой. Цель должна быть очевидной - развитие отношений, а не их блокирование", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Москва никогда не уходила от диалога с Варшавой и напомнила, что контакт на уровне руководства министерств иностранных дел имел место на полях сессии Комитета министров Совета Европы 17 мая 2019 года. "Мы ведем контакты между министерствами иностранных дел и на других уровнях. Они не были заблокированы. Но главное, чтобы был результат, потому что эти встречи проводятся не ради встреч как таковых, а ради результата. А результат очевиден - это развитие двусторонних отношений, а не их блокирование", - указала дипломат.