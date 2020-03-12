Парламенты всех регионов ПФО поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты парламентов всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО) поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ и одобрили его большинством голосов. Голосования во второй половине дня прошли в Кировской, Саратовской и Оренбургской областях, Мордовии и Марий Эл.

Ранее в первой половине дня за принятие закона высказались парламенты девяти регионов ПФО - Самарской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей, Чувашии, Башкирии, Удмуртии, Пермского края и Татарстана.

"Мы некоторые положения федеральных законов, защищающих социальные права граждан, поднимаем на уровень конституции. Это, конечно же, автоматически не решает все проблемы граждан, но это дает гражданину возможность напрямую обращаться в Конституционный суд, если он считает, что его конституционные социальные права каким-то образом нарушены", - рассказал во время внеочередного заседания оренбургского парламента член рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Он подчеркнул, что все предложения, поступившие в рабочую группу, но не вошедшие в поправки к конституции, могут быть приняты позже в качестве поправок к федеральным и конституционным законам. В итоге из 46 присутствовавших депутатов Законодательного собрания Оренбургской области "за" проголосовали 38, "против" - один, еще пятеро - представители фракции КПРФ - воздержались, двое не участвовали в голосовании.

Защита детей и пенсионеров

О важности укрепления принципов социального государства высказался губернатор Саратовской области Валерий Радаев. "Вячеслав Викторович Володин (спикер Госдумы - прим. ТАСС) очень точно отметил, что отныне базовые социальные обязательства государства "станут нормой прямого действия". Прежде всего, это касается ежегодной индексации пенсий, минимального размера оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума", - сказал Радаев в ходе заседания. "За" принятие закона проголосовали 34 из 39 присутствовавших депутатов, воздержались 5.

Депутаты Законодательного собрания Кировской области одобрили поправки к основному закону 45 голосами "за", против проголосовали 4 депутата, воздержавшихся не оказалось. "Поправки в Конституцию носят, прежде всего, социальный характер и это очень важно. Наиболее важным моментом изменений считаю тот факт, что они направлены на поддержку семьи, ее ценностей, всестороннюю защиту детей, обеспечение доступного и качественного образования, здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста, а также укрепление суверенитета российского государства", - прокомментировал журналистам итоги заседания губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В голосовании на заседании Госсовета Мордовии присутствовали 38 депутатов - 36 высказались в поддержку закона, двое депутатов воздержались. Депутаты Госсобрания Республики Марий Эл также поддержали закон: "за" проголосовали 36 депутатов, воздержались - 6, "против" никто не высказался.

"Как гражданин РФ, я считаю, что главным в этих поправках является то, что впервые на уровень конституции выносятся социальные обязательства перед гражданами. Если будут приняты поправки, граждане нашей страны будут полностью застрахованы от любых потрясений, колебаний политической или экономической конъюнктуры. Мы не случайно решаемся на такую реформу конституции в 2020 году, мы не могли себе этого позволить [ранее], потому что у нашей страны еще не было достаточного запаса прочности, чтобы гарантировать выполнение государственных обязательств перед гражданами, сейчас этот запас прочности создан", - сказал на заседании в Йошкар-Оле член рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, сенатор от Марий Эл Константин Косачев.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.