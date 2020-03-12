Посольство РФ в Греции призвало моряков быть осторожными при поиске работы за рубежом

АФИНЫ, 12 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции сообщило, что в тюрьмах Греции содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции, и призвало российских моряков быть осторожными при поиске работы за рубежом.

Согласно информации, размещенной в четверг дипломатическим представительством РФ в своем "Фейсбуке", консульский отдел посольства активно занимается вопросами находящихся под стражей в Греции моряков. "Оказываем им консультативное содействие в рамках своей компетенции, которая, однако, является ограниченной. Российские дипломаты не могут выполнять функции адвокатов обвиняемых. Отслеживаем соблюдение процессуальных прав граждан. Следим за обеспечением удовлетворительных условий содержания в тюрьме, в случае необходимости ходатайствуем об их улучшении. Передаем задержанным списки греческих адвокатских контор и информацию о порядке передачи лиц, осужденных за рубежом, для отбывания наказания на территории России", - отметили в посольстве.

Дипломаты и консульские работники посещают российских граждан в тюрьмах. "При необходимости вступаем в контакт с их родственниками. Власти Греции реагируют на наши запросы о предоставлении информации. В то же время детали расследования компетентные органы страны не раскрывают", - сообщило посольство.

"Как показывает практика, нередко иностранные граждане, приговоренные греческим правосудием к весьма длительным срокам заключения за незаконный ввоз мигрантов (порой на сотни лет), освобождаются досрочно, но в любом случае фактический срок пребывания в тюрьме исчисляется годами. Принятие решений о досрочном освобождении является, разумеется, исключительной прерогативой греческой стороны. Третьи страны не могут каким-либо образом влиять на этот процесс", - отметили в диппредставительстве.

"Призываем российских моряков быть предельно осторожными при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться втянутыми в противозаконную деятельность", - подчеркнуло посольство РФ.