ЭИСИ открыл серию семинаров по вопросам поправки к Конституции встречей в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Первый из серии общественных семинаров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Государственный суверенитет как конституционная ценность современной России" прошел в четверг в Калининграде. Аналогичные мероприятия, посвященные вопросам поправки к Конституции РФ, планируется провести в ряде российских регионов с марта по апрель, сообщили ТАСС в ЭИСИ.

"Семинар в Калининграде является первым в цикле общественных семинаров, посвященных вопросам подготовки и реализации поправок к Конституции России, которые пройдут в разных городах в марте-апреле 2020 года", - сообщил представитель ЭИСИ.

К участию привлекаются эксперты МГУ имени М. В. Ломоносова, Общественной палаты РФ, "Российского общества политологов", российского Центра политического анализа и социальных исследований, добавил собеседник агентства. В ходе дискуссии обсуждались "вопросы обеспечения государственного суверенитета России в условиях глобальных вызовов и идеологии поправок с точки зрения обеспечения суверенитета России".

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправки к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.