Депутаты Заксобрания Камчатки одобрили закон о внесении изменений в Конституцию РФ

В голосовании приняли участие 26 депутатов. За принятие решения проголосовали 23 парламентария, один высказался против и двое воздержались.

"Наши депутаты поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ. В голосовании приняли участие 26 человек, двое отсутствовали по уважительным причинам. Этого количества депутатов было достаточно для кворума", - сказала ТАСС Екатерина Колч.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправках к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ поддержат две трети региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.