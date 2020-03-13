{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Депутаты Заксобрания Камчатки одобрили закон о внесении изменений в Конституцию РФ

За принятие решения проголосовали 23 парламентария из 26

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 марта, /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края одобрили поправки к Конституции России. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы регионального парламента Екатерина Колч.

На эту тему
Какие изменения предлагается внести в Конституцию России

В голосовании приняли участие 26 депутатов. За принятие решения проголосовали 23 парламентария, один высказался против и двое воздержались.

"Наши депутаты поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ. В голосовании приняли участие 26 человек, двое отсутствовали по уважительным причинам. Этого количества депутатов было достаточно для кворума", - сказала ТАСС Екатерина Колч.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправках к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ поддержат две трети региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний ВостокПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
ЭИСИ открыл серию семинаров по вопросам поправки к Конституции встречей в Калининграде
К участию привлекаются эксперты МГУ имени М. В. Ломоносова, Общественной палаты РФ, "Российского общества политологов", российского Центра политического анализа и социальных исследований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС