Депутаты ямальского Заксобрания поддержали закон об изменениях в Конституцию РФ

ТАСС, 13 марта. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на внеочередном заседании в пятницу большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции РФ, передает корреспондент ТАСС.

Два депутата Законодательного собрания ЯНАО воздержались от голосования при принятии поправок к главному документу государства. Остальные представители регионального парламента поправки одобрили. Всего в региональном Законодательном собрании 22 депутата.

Таким образом, все регионы Уральского федерального округа (УФО) поддержали предлагаемые поправки. В четверг, 12 марта, еще пять регионов УФО - Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) - большинством голосов поддержали закон о поправке к Конституции РФ.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.