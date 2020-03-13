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Предложения по изменениям в Конституции

Депутаты ямальского Заксобрания поддержали закон об изменениях в Конституцию РФ

Предлагаемые поправки поддержали все регионы УФО

ТАСС, 13 марта. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на внеочередном заседании в пятницу большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции РФ, передает корреспондент ТАСС.

Два депутата Законодательного собрания ЯНАО воздержались от голосования при принятии поправок к главному документу государства. Остальные представители регионального парламента поправки одобрили. Всего в региональном Законодательном собрании 22 депутата.

Таким образом, все регионы Уральского федерального округа (УФО) поддержали предлагаемые поправки. В четверг, 12 марта, еще пять регионов УФО - Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) - большинством голосов поддержали закон о поправке к Конституции РФ.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

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Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. Большинство регионов РФ уже поддержали предлагаемые поправки в главный документ государства.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправки к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПредложения по изменениям в Конституции
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