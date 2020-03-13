Александр Палатный возглавил Азовский район Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Новым сити-менеджером Азовского района Ростовской области стал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Александр Палатный. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации района.

В июле 2019 года занимавший тогда пост главы администрации Азовского района Валерий Бевзюк подал заявление об отставке после того, как губернатор региона Василий Голубев указал на неудовлетворительную реализацию реформы по обращению с отходами. После этого был объявлен конкурс на замещение должности сити-менеджера, на нее претендовали пять кандидатов. К основному конкурсу были допущены четверо, после всех конкурсных процедур в его финал прошли двое.

"Депутаты единогласно проголосовали за Палатного", - сообщил собеседник агентства.