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Отставки и назначения

Александр Палатный возглавил Азовский район Ростовской области

Ранее он занимал пост первого заместителя министра природных ресурсов и экологии региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Новым сити-менеджером Азовского района Ростовской области стал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Александр Палатный. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации района.

В июле 2019 года занимавший тогда пост главы администрации Азовского района Валерий Бевзюк подал заявление об отставке после того, как губернатор региона Василий Голубев указал на неудовлетворительную реализацию реформы по обращению с отходами. После этого был объявлен конкурс на замещение должности сити-менеджера, на нее претендовали пять кандидатов. К основному конкурсу были допущены четверо, после всех конкурсных процедур в его финал прошли двое.

"Депутаты единогласно проголосовали за Палатного", - сообщил собеседник агентства. 

Теги
РоссияОтставки и назначенияРостовская область
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