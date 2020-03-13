Песков: информацию на детском сайте Кремля не будут менять из-за поправки Терешковой

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Возможное разрешение президенту России Владимиру Путину вновь принять участие в выборах не означает, что будет изменена статья Конституции РФ о максимальном количестве президентских сроков, а значит, вносить изменения в информацию на сайте Кремля для детей не нужно. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Один из представителей прессы задал вопрос о том, будут ли в случае реализации предложения депутата Валентины Терешковой вноситься изменения в раздел сайта Кремля для детей, где указывается, что "в России один и тот же человек не может быть избран более двух раз подряд…, даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя".

"Инициатива [Валентины] Терешковой была детально объяснена ей самой. Максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции, оно не исчезает оттуда. Исходя из нынешней ситуации, было предложено такое разовое изъятие в отношении действующего президента. Это никоим образом не может являться поводом, чтобы исправлять такие важные посылы [о числе президентских сроков], которые содержатся на детском сайте", - сказал он, отвечая на этот вопрос.

Согласно изменениям в основной закон, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий президент страны сможет баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое он уже провел на данном посту на момент вступления поправки в силу. Президент РФ Владимир Путин счел такую возможность допустимой, но отметил, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ. При этом отмену лимита на число президентских сроков Путин назвал нецелесообразной.