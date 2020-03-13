В ОП заявили, что стали точкой сбора предложений граждан по Конституции

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ выступила точкой сбора предложений граждан по внесению изменений в Конституцию РФ, все эти пожелания были направлены в парламент и президенту России. Об этом заявила в пятницу ТАСС секретарь ОП Лидия Михеева, комментируя завершившееся рассмотрение президентского закона о поправках в конституцию законодательными собраниями субъектов РФ.

"Граждане России с первого дня, когда прозвучали слова президента о необходимости корректировки конституции, откликнулись на предложение высказать свое мнение. Знаю об этом не понаслышке, поскольку ОП РФ выступила точкой сбора этих мнений", - отметила она. "На нашей площадке работала группа по подготовке поправок, мы анализировали и обобщали весь массив поступающих со всей страны писем, заявлений, предложений, возражений, конкретных формулировок", - пояснила Михеева, констатировав, что "люди проявили гражданскую активность и не захотели оставаться в стороне в этот исторический момент".

По словам секретаря палаты, ОП доложила "о пожеланиях граждан Государственной думе, Совету Федерации, главе государства".

Михеева также уточнила, что член президентской рабочей группы по подготовке поправок к конституции принимала участие в работе Алтайского краевого законодательного собрания во время рассмотрения им закона о внесении изменений в конституцию.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о поправках в Конституцию РФ, в тот же день его одобрил Совет Федерации. Закон расширяет полномочия парламента, закрепляется ряд социальных гарантий, поддержку культуры, семьи, детства, вводит ограничения для высших должностных лиц. Документ поддержали все региональные парламенты, 14 марта итоги их рассмотрения утвердит Совет Федерации, после чего президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. Окончательное решение о вступлении в силу поправок в конституцию примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.