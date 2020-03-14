Комитет Совфеда рекомендовал утвердить решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате одобрить на пленарном заседании в субботу постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами закона о поправке в Конституцию РФ.

"Мы должны принять постановление об установлении результатов. В Совет Федерации поступили итоги голосования всех 85 региональных парламентах. Все они положительные", - сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он добавил, что постановление СФ будет направлено в региональные парламенты и президенту.

Ранее все 85 региональных парламентов прислали в Совет Федерации свои постановления по итогам рассмотрения закона о поправке в Конституцию России, все субъекты РФ дали положительные заключения. Согласно порядку рассмотрения конституционных изменений, после принятия закона Госдумой и одобрения Советом Федерации не менее двух третей региональных парламентов должны поддержать документ. После этого верхняя палата парламента утверждает результаты рассмотрения закона субъектами РФ принятием соответствующего постановления.

Затем президент РФ должен направить документ в Конституционный суд (КС) РФ, который в течение семи дней дает заключение о соответствии либо несоответствии вносимых поправок основополагающим положениям Конституции. В случае положительного ответа КС РФ глава государства издает указ о проведении общероссийского голосования.

Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержит более половины граждан, принявших в нем участие. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции.