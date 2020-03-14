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Посол РФ: Россия и Белоруссия продолжат интеграцию, но возможны корректировки по срокам

Работа по союзному строительству может идти в различных формах и с разной интенсивностью, отметил Дмитрий Мезенцев

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Россия и Белоруссия будут выполнять поставленную главами государств задачу по раскрытию потенциала Союзного государства, однако сроки, обозначенные в дорожных картах по реализации интеграционного договора, могут быть скорректированы. Об этом заявил в субботу журналистам посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, комментируя состоявшиеся на текущей неделе в Москве переговоры глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Сергея Румаса.

Посол напомнил, что президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в декабре прошлого года в день 20-летия подписания союзного договора (Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии) отметили "весомый потенциал и значимость этого документа, определившего для миллионов граждан двух стран новые возможности и перспективы".

"Работа по союзному строительству может идти в различных формах и с разной интенсивностью, но поставленную главами государств задачу по раскрытию потенциала Союзного государства мы обязаны выполнять, - заявил дипломат. - Программа действий по реализации положений договора парафирована главами правительств наших стран еще в сентябре 2019 года, этот масштабный, перспективный документ действует и сегодня".

По его словам, с учетом того, что с момента парафирования документа прошло определенное время, "ряд сроков, обозначенных в дорожных картах программы действий, потребует корректировки". "При этом стороны не обязаны завершить интеграционную работу к какой-то "юбилейной дате". Здесь избыточная торопливость, необоснованная спешка не нужны, - сказал посол. - Важно идти по интеграционному алгоритму только согласованными шагами - по тем направлениям, к которым обе стороны готовы. Главное - в рамках единых подходов, не противореча позициям друг друга".

Важность проведенной работы

Дипломат подчеркнул важность проведенной правительствами и отраслевыми министерствами двух стран работы по выработке мер по углублению интеграции в рамках Союзного государства, а также призвал объективно оценивать значительный потенциал соответствующих договоренностей между РФ и Белоруссией. "Это касается экономического взаимодействия и учета практик и программ развития двух стран, которые сделают нас сильнее. Надо взять друг у друга самое лучшее и передовое, поделиться опытом, в том числе по совершенствованию национальной законодательной базы", - подчеркнул он.

Мезенцев отметил, что в результате масштабной работы, проделанной при подготовке программы и пакета дорожных карт по развитию интеграции, стороны определили ориентиры, достижение которых сделает национальные экономики Белоруссии и России более конкурентоспособными. "В том числе это станет и совместным ответом на те вызовы и угрозы, которые стоят перед нашими странами с учетом неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках", - подчеркнул Мезенцев.

Несмотря на разногласия

Как заявил дипломат, между Белоруссией и Россией сложились особые отношения, что подтверждает и союзный договор. Мезенцев призвал не подменять значимость интеграционной работы какими-то сиюминутными разногласиями, подчеркнув, что желающих усложнить взаимодействие Москвы и Минска достаточно. "Чем сильнее будут Россия и Беларусь, чем больше успехи Союзного строительства, тем интенсивнее наши недоброжелатели будут раскачивать обстановку", - сказал посол. По его словам, "мир хрупок и уязвим", поэтому условием развития в XXI веке являются "взаимодействие и союзничество, готовность защищать свои аргументы, но и слышать доводы другой стороны даже в самом остром споре".

8 декабря прошлого года Белоруссия и РФ отметили двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Минск и Москва планировали к этой дате принять программу углубления интеграции. Однако на фоне сложных переговоров по поставкам в Белоруссию российской нефти в Минске заявили, что продолжать работу над дорожными картами по углублению интеграции с Россией надо после того, как будут решены энергетические вопросы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичРумас, Сергей Николаевич
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