Консульский отдел посольства РФ в Осло из-за коронавируса приостанавливает прием граждан

ТАСС, 15 марта. Консульский отдел посольства России в Норвегии с 16 марта временно прекращает прием граждан для оказания консульских услуг в связи с распространением коронавируса нового типа. Соответствующее сообщение опубликовано в воскресенье на странице российского диппредставительства в Facebook .

"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Норвегии из-за распространения коронавирусной инфекции консульский отдел посольства России в Осло с 16 марта 2020 года временно прекращает личный прием граждан для оказания консульских услуг", - говорится в публикации.

В посольстве рекомендовали обращаться по вопросам оформления виз в российский визовый центр в Осло. Также свою работу продолжат телефонная линия консульского отдела, электронная почта и телефон экстренной связи для граждан России.

В воскресенье Норвежский институт здравоохранения сообщил, что число случаев заражения коронавирусом нового типа в стране выросло за сутки на 166 человек, достигнув 1077, три человека умерли. Правительство Норвегии из-за ситуации с коронавирусом заявило, что не будет пускать в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство. Кроме того, страна вводит временный погранконтроль на границах внутри Шенгена.