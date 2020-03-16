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Предложения по изменениям в Конституции

Медведев проведет заседание бюро высшего совета "Единой России"

В повестку войдут вопросы участия партии в обсуждении в регионах закона о поправке к Конституции

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание бюро высшего совета партии, сообщается на ее сайте.

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проведет заседание бюро высшего совета партии. В мероприятии примут участие председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, министр экологии Дмитрий Кобылкин, главы ряда регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в повестку заседания войдут вопросы участия партии в обсуждении в регионах закона о поправке к Конституции РФ, проведения процедуры предварительного голосования, в том числе в электронной форме, а также подготовки поправок ко второму чтению законопроекта о так называемом народном бюджете.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"Предложения по изменениям в Конституции
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