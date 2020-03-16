Команда мэрии Сочи полностью сформирована после прихода нового главы города

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Команда администрации Сочи полностью сформирована, сообщил в интервью ТАСС мэр города Алексей Копайгородский.

В сентябре 2019 года истек период полномочий бывшего мэра Сочи Анатолия Пахомова, который возглавлял город десять лет. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 году в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу. Новым мэром Сочи был избран бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский.

"Уже сформирована серьезная команда, работают все с середины сентября <…> Это люди, которые работали на территории Краснодарского края, они работали под патронажем губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева, часть из них была на должностях директоров департаментов, министров, заместителей министров. Получился серьезный десант со знанием краевой повестки. Эти люди работали на сложных направлениях на территории всего Краснодарского края, в том числе курировали город Сочи, они знают проблемы", - сказал Копайгородский.

По его словам, когда определялись кандидатуры глав районов, учитывалось мнение депутатов и общественников. Сейчас в городе регулярно проводятся приемы граждан в каждом из районов для того, чтобы жители напрямую могли обозначить существующие проблемы. "То есть, налажена обратная связь с населением. Не надо сидеть и ломать голову в кабинете - вы к людям пойдите, поговорите", - добавил глава Сочи.

Копайгородский пояснил, что административная команда города занимается решением вопросов по двум стратегическим направлениям. Команда первого направления занимается решением вопросов в области ЖКХ, нехватки детских садов и школ, мест для занятия спортом, проблем дольщиков. Вторая - занимается вопросами благоустройства и безопасности. "На каждом направлении должен быть профессионал, который знает, что там нужно делать", - подчеркнул мэр.