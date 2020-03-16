МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 15 апреля, как и планировалось ранее, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Давайте начнем с решений, которые не предполагают никаких изменений. Мы сегодня приняли регламент рассмотрения отчета председателя правительства 15 апреля", - сказал он по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

Володин также сообщил, что Госдума сократит число пленарных недель до конца весенней сессии.