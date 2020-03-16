КС: создание федеральных территорий в России не предполагает придания им статуса субъектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Создание в России федеральных территорий, которые предлагается внести в Конституцию законом о поправке к ней, не предполагает наделения их статусом субъектов РФ. Об этом говорится в понедельник в заключении Конституционного суда (КС) РФ, который проверил закон о поправке на соответствие конституции по запросу президента РФ Владимира Путина.

"Положение о возможности создания федеральных территорий по своему буквальному смыслу не предполагает возможности образования федеральных территорий с приданием им статуса, равного статусу субъектов Российской Федерации, и не может расцениваться как противоречащее статье 5 (часть 1) Конституции Российской Федерации, исчерпывающим образом определяющей состав России как федеративного государства", - говорится в заключении.