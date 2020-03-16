Закон о поправке в Конституцию рассматривали в КС 14 судей из 15, кроме судьи Арановского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Закон о поправке в Конституцию РФ по запросу президента России рассматривался 14 судьями Конституционного суда из 15, судья Константин Арановский, который ранее высказывался об СССР, среди авторов заключения о соответствии поправок Основному закону РФ не значится. Это следует из заключения суда.

"Конституционный Суд РФ в составе Председателя В. Д. Зорькина, судей А. И. Бойцова, Н. С. Бондаря, Г. А. Гаджиева, Ю. М. Данилова, Л. М. Жарковой, С. М. Казанцева, С. Д. Князева, А. Н. Кокотова, Л. О. Красавчиковой, С. П. Маврина, Н. В. Мельникова, Ю. Д. Рудкина, В. Г. Ярославцева рассмотрел в заседании вопрос о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений Закона РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", а также о соответствии Конституции РФ порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона", - говорится в заключении.

Согласно информации на сайте КС, в настоящее время в нем работает 15 судей, в том числе Арановский.

Высказывания Арановского ранее получили широкий общественный резонанс, в частности, он утверждал, что РФ не должна считаться правопреемницей <...> советской власти. Свое мнение судья высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий в советское время.

В законе о поправке к Конституции предлагается внести в основной закон страны норму, что Россия является преемницей СССР. "Законом о поправке в Конституцию Российской Федерации вносится положение о том, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации", - говорится в заключении КС.

Суд признал, что эта мера "конституционно оправданна и согласуется с основами конституционного строя России в качестве их конкретизации".