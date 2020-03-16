МИД России: США по-прежнему следуют русофобским стереотипам в докладе о правах человека

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти США до сих пор не отказались от использования русофобских стереотипов в сфере прав человека. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с выходом на прошлой неделе доклада Госдепа США о соблюдении прав человека в мире за 2019 год.

"Раздел, посвященный России, составлен на основе набора русофобских стереотипов. Кроме того, на этот раз предпринята попытка "разнообразить" их за счет добавления ранее использовавшихся претензий по правозащитной ситуации в отдельных регионах нашей страны", - заявили в МИД.

"По сравнению с аналогичными предыдущими "трудами" его авторы не привнесли в документ ничего нового, начиная от заведомо предсказуемого круга стран-"штрафников" до набора клишированных претензий. Ни о какой новизне, актуальности и тем более объективности анализа речи быть не может", - указывается в комментарии.

В дипведомстве обратили внимание, что США "разделяют страны на хорошие и плохие в зависимости от того, следует ли то или иное государство стратегическим установкам Вашингтона".

В министерстве призвали Соединенные Штаты "заняться исправлением собственных изъянов в правозащитной области вместо активного насаждения двойных стандартов и практики менторства". Как подчеркнули в дипведомстве, системные проблемы американского общества только усугубляются.

"В их числе расизм, дискриминация иммигрантов, разгул ксенофобии и подъем экстремизма, предвзятость правосудия, жестокое обращение с заключенными в тюрьмах, превышение правоохранительными органами своих полномочий и жестокое обращение с возможными правонарушителями, широкое применение высшей меры наказания, зачастую сопровождающееся предвзятостью, расовой дискриминацией и судебными ошибками, массовая слежка за гражданами, контроль над СМИ и зажим их деятельности", - перечислили в МИД РФ.

Как напомнили в ведомстве, с преследованиями со стороны американских спецслужб нередко сталкиваются граждане России.

"Они, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны американских следственных органов и судов. К ним применяют меры психологического воздействия, - пояснили в МИД РФ. - Различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются склонить к признанию вины и сделке со следствием, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам".