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Распространение коронавируса нового типа

МИД: посольства РФ помогают тысячам россиян вернуться домой из-за мер по коронавирусу

Дипмиссии работают практически в круглосуточом режиме, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты помогают тысячам россиян по всему миру оформить необходимые документы для возвращения домой на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом заявила в понедельник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с предпринимаемыми зарубежными странами мерами по недопущению распространения коронавируса многие российские граждане по всему миру оказались в сложной ситуации: отменено авиасообщение, закрыты границы, введены чрезвычайные меры, ограничивающее передвижение", - подчеркнула она.

"Российские загранучреждения развернули работу по содействию россиянам. В каждом случае (а их тысячи) предпринимаются соответствующие меры: от составления вывозных списков (как в Узбекистане) до помощи в оформлении документов", - добавила она.

Как отметила дипломат, действия российских дипломатов за рубежом во многом ограничены предписаниями местных властей. "Но, понимая чрезвычайные обстоятельства, в которых оказались соотечественники, посольства работают практически в круглосуточном режиме", - обратила внимание она.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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