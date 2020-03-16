Процесс сокращения количества судей в КС будет постепенным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Процесс сокращения количества судей Конституционного суда РФ с 19 до 11 будет постепенным, следует из опубликованного в понедельник текста заключения Конституционного суда (КС) по запросу президента России Владимира Путина о проверке закона о поправке в основной закон страны.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявлял, что предложенное президентом сокращение числа судей КС РФ в законопроекте о поправке к Конституции не приведет к их увольнению или досрочной отставке, будут предусмотрены переходные положения.

"Согласно статье 125 (часть 1) Конституции Российской Федерации в предлагаемой редакции изменяется количество судей Конституционного Суда Российской Федерации с 19 на 11. <...> Частью 7 статьи 3 Закона о поправке предусмотрено, что судьи КС РФ, осуществляющие свои полномочия на день вступления в силу статьи 1 данного Закона, продолжают осуществлять полномочия судьи <…> до их прекращения по основаниям, установленным Федеральным конституционным законом <...> "О Конституционном Суде Российской Федерации", - говорится в заключении.

В заключении также отмечено, что, если после вступления закона о поправке число судей КС РФ, будет соответствовать указанному количеству судей (11 человек - прим. ТАСС), либо превышает его, новые судьи Конституционного суда не назначаются.

"Такое переходное регулирование, допускающее временное наличие в составе КС РФ большего числа судей, чем предусмотрено Конституцией РФ, согласуется с принципами независимости и несменяемости судей и <...> является приемлемым способом достижения баланса конституционных ценностей применительно к решению этого вопроса", - отмечено в заключении.

Согласно информации на сайте КС, в настоящее время в нем работает 15 судей.