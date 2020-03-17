Песков: несистемные оппозиционеры маргинализированы и не способны к объединению

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Нынешние лидеры несистемной оппозиции в достаточной степени маргинализированы и не демонстрируют способности к объединению. Такое мнение высказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, кого из представителей несистемной оппозиции в России можно считать серьезными политиками.

"Это не задача Кремля - называть несистемных оппозиционеров, мы этого не будем делать. Есть люди, которые таковыми являются, есть люди, которые претендуют на то, чтобы быть несистемными оппозиционерами", - сказал Песков. "Можно констатировать, что все они весьма маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали какой-либо способности для объединения усилий на политическом поприще", - подчеркнул представитель Кремля.