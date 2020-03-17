В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Возобновлено расследование уголовного дела в отношении 11 сотрудников управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, четырех сотрудников Службы безопасности Республики Либерия, двух граждан Либерии и других неустановленных лиц по факту похищения гражданина РФ Константина Ярошенко и принуждения его к даче показаний", - сообщили в СК.