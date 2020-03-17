Консульский отдел посольства РФ в Гааге прекратит прием посетителей из-за коронавируса

ГААГА, 17 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в Нидерландах временно прекратит с 18 марта прием посетителей из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении диппредставительства.

"Для обращения в экстренных случаях просьба пользоваться телефоном дежурного консульского сотрудника", - говорится в распространенном во вторник сообщении посольства. Там уточнили, что решение связано с эпидемией коронавируса в стране.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По последним данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, коронавирус в королевстве выявлен у 1705 человек, умерли 43 человека. Все они были пожилыми людьми, по большей части страдавшими от других заболеваний.