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Распространение коронавируса нового типа

Консульский отдел посольства РФ в Гааге прекратит прием посетителей из-за коронавируса

Такая мера вступит в силу с 18 марта

ГААГА, 17 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в Нидерландах временно прекратит с 18 марта прием посетителей из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении диппредставительства.

"Для обращения в экстренных случаях просьба пользоваться телефоном дежурного консульского сотрудника", - говорится в распространенном во вторник сообщении посольства. Там уточнили, что решение связано с эпидемией коронавируса в стране.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По последним данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, коронавирус в королевстве выявлен у 1705 человек, умерли 43 человека. Все они были пожилыми людьми, по большей части страдавшими от других заболеваний.

Теги
НидерландыРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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