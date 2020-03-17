Консульский отдел посольства РФ в Финляндии временно прекратит прием посетителей

ХЕЛЬСИНКИ, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники консульского отдела российского посольства в Финляндии приостановят прием посетителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила во вторник российская дипмиссия.

"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Финляндии ввиду распространения коронавирусной инфекции с 18 марта 2020 года временно приостанавливается прием посетителей в консульском отделе посольства РФ в Финляндии и канцелярии посольства в городе Лаппеенранта по вопросам гражданства, паспортов, ЗАГС, нотариата, легализации, истребования документов и других консульских действий, требующих присутствия заявителя", - говорится в сообщении.

В чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, а также для оформления свидетельства на возвращение в РФ граждане России могут позвонить на телефон экстренной связи с дежурным по консульскому отделу.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло во вторник до 319. Первый случай инфицирования был установлен еще в январе. С 19 марта по 13 апреля страна закроет свои границы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.