{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ в Сербии объявило о предстоящем прекращении авиасообщения между странами

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 72

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Посольство России в Сербии объявило, что авиасообщение между РФ и Сербией будет приостановлено в ближайшее время. Об этом сообщила во вторник пресс-служба российского диппредставительства.

"В ближайшие дни авиасообщение между Россией и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии. Настоятельно просим всех граждан России, в данный момент находящихся на территории Сербии в рамках 30-дневного безвизового режима и не имеющих вида на жительство в Сербии, предпринять меры по скорейшему возвращению в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 72, два человека находятся в тяжелом состоянии. Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у России и Китая.

Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение, школы и учебные учреждения закрыты до конца учебного года. Парламентские и местные выборы, назначенные на 26 апреля, отложены. Случаи заболевания выявлены и во всех соседних с Сербией государствах, кроме Черногории, которая остается единственной в Европе страной, где до сих пор официально не выявлено ни одного случая заражения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияСербияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Консульство России в Черногории приостановило прием граждан из-за коронавируса
Ранее приостановили работу консульства в Сербии и Боснии и Герцеговине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС