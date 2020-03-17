Посольство РФ в Сербии объявило о предстоящем прекращении авиасообщения между странами

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Посольство России в Сербии объявило, что авиасообщение между РФ и Сербией будет приостановлено в ближайшее время. Об этом сообщила во вторник пресс-служба российского диппредставительства.

"В ближайшие дни авиасообщение между Россией и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии. Настоятельно просим всех граждан России, в данный момент находящихся на территории Сербии в рамках 30-дневного безвизового режима и не имеющих вида на жительство в Сербии, предпринять меры по скорейшему возвращению в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 72, два человека находятся в тяжелом состоянии. Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у России и Китая.

Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение, школы и учебные учреждения закрыты до конца учебного года. Парламентские и местные выборы, назначенные на 26 апреля, отложены. Случаи заболевания выявлены и во всех соседних с Сербией государствах, кроме Черногории, которая остается единственной в Европе страной, где до сих пор официально не выявлено ни одного случая заражения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.