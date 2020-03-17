Консульские отделы диппредставительств РФ в Британии могут приостановить прием посетителей

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Консульские отделы посольства РФ в Лондоне и российского генконсульства в Эдинбурге могут приостановить прием посетителей из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом посольство России в Великобритании предупредило во вторник в распространенном им списке рекомендаций для находящихся на территории королевства российских граждан.

"Жителям города Москвы следует помнить о том, что по возвращении из Великобритании они должны будут пройти 14-дневный карантин. Необходимо учесть также ограничение и возможное приостановление приема граждан в консульском отделе посольства и генеральном консульстве России в Эдинбурге", - говорится в документе.

Сотрудники посольства напоминают, что за последние сутки число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране выросло более чем на четверть и достигло 1950. При этом, по оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, реальное число случаев может достигать 55 тыс. Число смертей среди тех, у кого было подтверждено инфицирование новым коронавирусом, во вторник достигло 71.

"В отличие от других стран, в Великобритании не введено обязательных ограничений на передвижение и массовые мероприятия, продолжают работу школы и вузы. Это создает дополнительные риски. Призываем российских граждан, совершающих поездки в Великобританию, следовать известным гигиеническим рекомендациям, проявлять осторожность и бдительность, минимизировать появление в общественных местах, включая заведения общепита, бары и рестораны, воздержаться от посещения культурно-массовых мероприятий и, по возможности, избегать передвижений на общественном транспорте, особенно в метро", - отмечают в посольстве.

При появлении симптомов заболевания, вызываемого новым коронавирусом, британские власти настоятельно рекомендуют больному самоизолироваться как минимум на семь дней, а людям, проживающим вместе с ним - на 14 дней.

"В отсутствие более тяжелых симптомов власти просят в медицинские учреждения не обращаться во избежание их перегрузки. При ухудшении самочувствия - связаться с британскими медицинскими службами по телефону 111 на предмет получения дальнейших рекомендаций, - говорится в опубликованных посольством рекомендациях. - При планировании поездок в Великобританию просим граждан учитывать также перебои с поставками в магазины средств личной гигиены, медицинских масок, антисептиков, продуктов длительного хранения.