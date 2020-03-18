Посольство РФ в ФРГ призвало россиян заявить о себе в случае трудностей из-за пандемии

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ призвало немедленно заявить о себе находящихся в Германии россиян в случае, если они оказались в сложной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в соцсетях во вторник сообщении дипмиссии.

"Вниманию граждан России, находящихся на территории ФРГ и оказавшихся в сложном положении из-за эпидемии коронавируса - просим вас незамедлительно сообщить о своей ситуации", - отмечается в сообщении. В российской миссии подчеркнули, что обращаться можно в посольство России в ФРГ по телефонам +49 30 22651183, +49 1718113458 (в рабочие дни), ситуационно-кризисный центр МИД России (круглосуточно +7 (495) 587 88 60, +7 (499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7 (499) 244 28 47, WhatsApp +7 985 046 52 97) или на горячую линию Ростуризма (круглосуточно +7(499) 678 12 03, с понедельника по пятницу +7 915 117 04 51).

В посольстве РФ напомнили, что авиакомпания "Аэрофлот" продолжает осуществлять авиасообщение между Москвой и Берлином. "Настоятельно рекомендуется воспользоваться возможностью выезда в Россию в самое ближайшее время", - подчеркнули в дипмиссии.

Ранее во вторник лидеры стран ЕС приняли решение о введении немедленного запрета на въезд в сообщество граждан третьих стран.