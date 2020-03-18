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Распространение коронавируса нового типа

В Тегеране заявили, что США создают кризис в стране во время вспышки коронавируса

В посольстве Ирана в Москве, уточнили, что санкции против Ирана, препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования больным, зараженным коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. США посредством санкций намеренно создают ситуацию гуманитарного кризиса в Иране, лишая жителей страны необходимого медицинского оборудования во время эпидемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении иранского посольства в Москве в Twitter.

"Соединенные Штаты, вводя свои санкции против Ирана, препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования больным, зараженным коронавирусом", - указано в сообщении. В посольстве Ирана назвали сложившуюся ситуацию "преднамеренной гуманитарной катастрофой", масштаб которой не ограничится исламской республикой.

"Подобные действия против Ирана, в частности со стороны правительства США, уже не являются правовой или экономической темой. Любой человек, который препятствует тому, чтобы другая страна с населением более 80 миллионов человек не смогла на международном рынке приобрести гуманитарные товары, такие как лекарственные препараты и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, нарушает нормы международного права", - заявили в диппредставительстве.

Теги
СШАИранРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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