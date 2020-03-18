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Путин назначил Юрия Любимова первым заместителем министра юстиции

Ранее он был заместителем руководителя аппарата правительства РФ
Заместитель министра юстиции Юрий Любимов Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель министра юстиции Юрий Любимов
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Любимова первым заместителем министра юстиции РФ. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Любимова Юрия Сергеевича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации", - говорится в документе.

Юрий Любимов был заместителем министра юстиции с августа 2009 года, с 30 июня 2012 года - в должности статс-секретаря - заместителя министра. Курировал вопросы развития гражданского законодательства, в частности, занимался темой реформы рынка юридических услуг. В последнее время курировал департамент регистрации ведомственных нормативных правовых актов и департамент экономического законодательства. 30 января 2019 года он был освобожден от должности, а 1 февраля назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

Также был одним из организаторов проходящего с мая 2011 года Петербургского международного юридического форума.

В январе 2019 года был включен в состав рабочей группы правительства по формированию перечня новых инвестиционных проектов и содействию их реализации в рамках так называемой инициативы Белоусова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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