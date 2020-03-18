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Путин надеется, что "шпиономания" не станет массовой практикой в отношениях между странами

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что "шпиономания" и взаимная высылка дипломатов не станут распространенной практикой в отношениях с другими странами. Об этом он заявил в среду на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"Мы наблюдаем у некоторых наших партнеров "шпиономанию", когда без всякого объяснения начинают высылать наших дипломатов - не по одному, а целыми коллективами. Мы отвечаем зеркально, как правило, но ничего хорошего для развития международных отношений это не сулит. Надеемся, что это не будет массовой практикой", - сказал он. 

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