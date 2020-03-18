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Глава Дагестана представил нового руководителя регионального управления Роспотребнадзора

Пост занял Николай Павлов, ранее он возглавлял саратовский территориальный отдел управления Роспотребнадзора

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Новым руководителем регионального управления Роспотребнадзора по Дагестану стал Николай Павлов, в среду его представил глава республики Владимир Васильев на заседании оперативного штаба. Ранее Павлов возглавлял саратовский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

"Павлов Николай Николаевич приступил к выполнению обязанностей [главы регионального управления Роспотребнадзора]", - сказал Васильев, отметив, что у нового руководителя "богатый опыт", и в Дагестане на него "очень рассчитывают".

В начале марта Васильев анонсировал назначение нового руководителя управления Роспотребнадзора по Дагестану вместо Элеоноры Омариевой, которая возглавляла ведомство с января 2005 года, но находилась в отпуске с лета 2019 года. До назначения Павлова обязанности руководителя управления исполняла начальник отдела надзора за организацией питания населения Ирина Алжанбекова.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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