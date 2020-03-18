Консульский отдел посольства России в Лондоне приостановит прием посетителей

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Лондоне со следующей недели приостанавливает прием посетителей в связи со вспышкой нового коронавируса на территории королевства. Об этом говориться в сообщении, размещенном в среду на сайте посольства.

"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 23 марта 2020 года приостанавливается прием граждан в консульский отдел посольства России в Лондоне для оказания услуг по всем консульским вопросам", - говорится в документе.

В посольстве отмечают, что консультацию по консульским вопросам можно будет получить по телефону и электронной почте.

"Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей и носят временный характер, - добавляют российские дипломаты. - После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, ранее оформивших запись на прием, будет осуществляться в приоритетном порядке, по мере появления возможности. О возобновлении работы консульского отдела будет сообщено дополнительно".

По состоянию на утро среды в Соединенном Королевстве было подтверждено 2626 случаев заражения коронавирусом нового типа (на 676 больше, чем днем ранее), число летальных исходов достигло 104. При этом в правительстве признают, что реальное число заболевших может оказаться значительно выше.

В настоящий момент власти Великобритании берут анализы на заболевание только у людей, входящих в группы риска, а также пациентов, доставленных в больницы в тяжелом состоянии. Тем, у кого наблюдаются лишь легкие симптомы, рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, скончавшегося в стране после заражения коронавирусом нового типа, может приходиться по тысяче инфицированных.