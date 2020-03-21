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Рябков заявил, что США неприкрыто стремятся "подложить мину" под "Северный поток - 2"

По словам замглавы МИД РФ, ссылками на внешнего врага ответственные лица США уже давно подкрепляют политику диктата

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. США, рассуждая о "российском энергетическом оружии", неприкрыто стремятся "подложить мину" под проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его ответ размещен в субботу на сайте российского дипведомства.

По его словам, в Москве не первый раз слышат рассуждения американских официальных лиц на эту тему. "Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе "гарцевать" и в дальнейшем, - отметил дипломат. - Ссылками на внешнего врага и в энергетической сфере, и в области военно-технического сотрудничества ответственные лица США уже давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании и наращивании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с нами".

"Американцы неприкрыто стремятся "подложить мину" под "Северный поток - 2", теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители, которое связано, прежде всего, с шоковым эффектом для транспортной отрасли всего мира в результате вспышки инфекции", - подчеркнул замминистра.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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