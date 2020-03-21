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Захарова заявила о неспособности США "в период электорального экстаза" на серьезный диалог

Официальный представитель российского МИД отметила, что невозможно серьезно говорить с людьми, которые рассказывают о вирусе дезинформации в Европе с подачи РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Серьезные переговоры с Вашингтоном невозможны, когда в США начинается очередной электоральный цикл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать текущее состояние переговоров на дипломатическом уровне между Москвой и Вашингтоном.

"О каких серьезных переговорах с США можно говорить, если США вошли в период этого электорального экстаза, когда ничего серьезного, ничего глубинного, ничего по-настоящему стоящего и важного обсуждать там никто не в состоянии. Не то, что мы не хотим и не можем, а там вести диалог, понимаете, просто не с кем. Невозможно серьезно говорить с людьми, которые рассказывают о вирусе дезинформации в Европе с подачи РФ. Это бесполезно", - заявила она в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Поэтому задайте этот вопрос тем, кто находится в Вашингтоне: "Доколе все это будет продолжаться, и когда люди смогут все-таки в США понять, что, претендуя на глобальное лидерство в мире, они должны быть способны вести диалог по серьезным вопросам, а не жить от выборов к выборам в каком-то постоянном угаре?" - добавила Захарова.

Также дипломат отметила, что в условиях, когда все усилия российского внешнеполитического ведомства направлены на помощь гражданам РФ за границей, "о какой-то дополнительной или какой-то прорывной деятельности на других направлениях, конечно, речи не идет".

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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